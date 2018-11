Strache schickt Macht-Plan an falschen Empfänger

Diesen Plan, der der FPÖ in der Nationalbank Macht sichern soll, übermittelte Heinz-Christian Strache am Mittwoch engen Vertrauten als Nachricht via Handy. Doch dabei hat sich der FPÖ-Chef offenbar vertippt: Die SMS über das koalitionsinterne Gezerre um Einfluss in der Notenbank ging nämlich auch an einen politischen Gegner - und dieser spielte Straches Machtverlust-Sorge flugs der Öffentlichkeit zu.