Pfarre verjagt geliebte Friedhofskatze „Blacky“

Riesenempörung in Schwanenstadt in Oberösterreich: Die Pfarre hat ein Platzverbot über die beliebte Friedhofskatze „Blacky“ verhängt. Der schwarze Stubentiger soll draußen bleiben, sonst drohen Konsequenzen. Treue Friedhofsbesucherinnen verstehen die Welt nicht mehr, in sozialen Medien wird sogar mit Kirchenaustritt gedroht ...