Verkäuferin Codes entlockt

Mehrere tausend Euro Schaden richtete eine unbekannte Betrügerin im Bezirk Neusiedl am See an. Die Frau kontaktierte per Telefon die Verkäuferin eines Supermarktes und gab an, aus der Zentrale anzurufen. Mit einer fadenscheinigen Ausrede lockte sie der Angestellten die Codes zahlreicher Geschenkkarten heraus.