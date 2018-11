Nach Spott: Netflix spendet Christbaum für Rom

„Ist dieser Christbaum zu hässlich für Wien?“

Ganz ähnlich verhält sich heuer die Diskussion in Wien: Kurz nachdem Forstarbeiter der MA 49 die Kärntner Fichte aufgestellt hatten, gingen im Web die Wogen hoch. „Ist dieser Christbaum zu hässlich für Wien?“ war die Frage, die tagelang das Netz bewegte. Schlussendlich sah sich die Stadt um Besänftigung bemüht und versprach, den Christbaum in Form zu bringen. Wenn am Samstag dann die feierliche Illuminierung des Baumes stattfinden, kann sich jeder Wiener selbst ein Bild davon machen, ob das Vorhaben gelungen ist.