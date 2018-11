Garten, Graffitis und Platz für Gründergeist

„I steh in da Hitz an da Strada del Sole“, singt Rainhard Fendrich in einem seiner Hits. Auch über der „Strada del Start-up“ in der Linzer Tabakfabrik schwebt Italo-Flair. Zumindest gibt’s im 230 Meter langen Gang, an dem Büros für Start-ups und g’standene Firmen eingerichtet wurden, auch einen „Gardino“, ein Garten mit Hollywood-Schaukeln.