Gottschalk-Villa nach Feuer in Schutt und Asche

Kim Basinger „zum Glück in Sicherheit“

Ebenfalls ein Opfer der Flammen wurde Kim Basinger. Ihre Tochter Ireland Baldwin teilte auf Twitter mit: „So viele Freunde und Familie von Freunden verlieren alles, was sie besitzen, in diesen Feuern. Meine Mutter und ihr Partner haben ihr Zuhause in Malibu im ,Woolsey‘-Feuer verloren und zum Glück sind beide in Sicherheit.“