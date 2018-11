Zinswende: Das sollten Österreicher beachten

Der Einfluss aus den USA

In den USA lässt sich bereits seit Monaten eine Gegenentwicklung beobachten. Die FED entschied sich schon mehrere Male für eine Anhebung des Zinsniveaus. Allein im Jahr 2018 kam es dort zu vier leichten Erhöhungen des Zinssatzes. In der Folge steigt die Attraktivität klassischer Geldanlagen langsam an, während die Kredite Stück für Stück teurer werden. Noch ist unklar, wie lange es dauern wird, um diesen Impuls auch in Europa wahrzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt hält die EZB an ihren Anleihenkäufen fest und auch der Leitzins soll noch mindestens bis in den Herbst 2019 auf dem historisch niedrigen Niveau bleiben. Angesichts dieser Tatsache stellt sich durchaus die Frage, wann überhaupt eine Zinswende möglich sein wird. Noch ist es in Österreich kaum notwendig, sich genauer mit diesem Thema zu befassen.



Wer noch daran interessiert ist, die aktuellen Umstände für die Finanzierung einer Immobilie zu nutzen, hat dafür alle Möglichkeiten. Zunächst bietet sich die Zinsbindung an, um an mehr wirtschaftliche Sicherheit zu kommen. Diese Klausel stellt sicher, dass der Kreditgeber den Zinssatz über einige Jahre nicht erhöhen kann. Dadurch bleiben die monatlich zu zahlenden Raten konstant und lassen sich bei gleichbleibendem Einkommen decken. Wer aktuell in Österreich noch nicht über genug Eigenkapital verfügt, um den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen, kann dennoch von der aktuellen Lage profitieren. Bausparverträge machen den Zinssatz zu ihrer Grundlage, der zum Abschluss des Vertrags vorherrscht. So bietet sich die Gelegenheit, die günstigen Zinsen ein paar Jahre in die Zukunft zu retten und sie womöglich unter einer völlig veränderten Situation zu nutzen.