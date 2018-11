So wild feierte Mercedes den fünften Team-Titel

„Das war das schwierigste Jahr“

Wolff war froh, dass sein Team beide Titel schon vor dem Saisonfinale am 25. November in Abu Dhabi fixierte. „Das war das schwierigste Jahr, und deshalb ist die Erleichterung bei uns im Team so groß wie noch nie. Das war der bisher härteste Kampf mit Ferrari“, bekräftigte der 46-Jährige. „Wir hatten auch heute so ein entsetzliches Rennen mit dem perfekten Endresultat - Lewis als Sieger und uns als Gewinner der Konstrukteurs-WM.“