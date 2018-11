„Es kommt ja nicht nur auf den Sex an.“

Der Soziologe Nicholas Wolfinger, er lehrt an der Universität in Utah, hat die Daten einer Langzeitstudie ausgewertet und dabei Unglaubliches herausgefunden: Ihm zufolge zahlt es sich aus, als Jungfrau in eine Ehe zu gehen. Ehepartner, die vor ihrem Jawort keinen Sex hatten, seien mit sieben Prozent höherer Wahrscheinlichkeit glücklicher in ihrer Ehe. Wir haben uns unter den Lesern umgehört und laden Sie zum Gespräch ein.