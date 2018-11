Wer wenige Sexualpartner hatte, führt bessere Ehe

Glückslevel sinkt mit Zahl der Sexualpartner

Bei Männern waren 71 Prozent glücklich in der Ehe, wenn sie in ihrem Leben vorher nur eine andere Frau gehabt hatten. Auch bei ihnen sank das Glückslevel in der Ehe mit der Anzahl der Sexpartner vor der Heirat. Weiters erklärt Wolfinger: „Je mehr Sexpartner jemand vorher hatte, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Seitensprung hat.“