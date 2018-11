Wie lauten die 31 Faschingsgrüße in Kärnten?

Wenn am Sonntag (11. 11.) in der Landesregierung die Narren geweckt werden, ist er ganz in seinem Element: Bruno Arendt ist Herr über 31 Faschingsgilden in Kärnten! Erstmals laden sie am Sonntag zu einem gemeinsamen Festakt. Im Video (unten) findet ihr die Faschingsgrüße aus jeder Gemeinde.