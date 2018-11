Verprügelter Popstar löst in Türkei Proteste aus

„Ich weiß nicht genau, wie ich beginnen soll, also sage ich es ganz direkt: Ich bin Opfer von häuslicher Gewalt geworden“, postete Gencoglu in ihrem Instagram-Account. „Das ist eine vernichtende Erfahrung, die augenblicklich alles auslöscht, was man im Leben erreicht hat“, schrieb die Sängerin. „Es war ein Augenblick, in dem ich in die Augen all der vielen Frauen in diesem Land geblickt habe, die das erleiden.“