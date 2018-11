Fasching: Heuer regieren elf Prinzen Villach!

Als Vertreter der Gman wird jeder Bauer eine Sitzung in Villach regieren. Die ungewöhnliche Lösung hat mehrere Gründe: „Der Fasching beginnt am 11.11. und die Bauerngman geht in ihr 111. Bestandsjahr.“ Lei-Lei-Kanzler Kuno Kunz: „Die Stadt Villach wird heuer auch erstmals zur Narrenhauptstadt Kärntens ausgerufen - somit wird die Bauergman Villach zum Landesprinzenpaar nominiert - durch die breite Aufstellung wird es möglich sein, einen Großteil der fast 30 Kärntner Faschingsgilden bei deren Faschingssitzungen zu besuchen.“