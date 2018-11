Spion für Russen: Aufregung von Brüssel bis Moskau

Die EU: Regierung erwartet unangenehme Fragen

Dass aber ein Spion der Russen 30 Jahre lang bei einer Armee herumschnüffelt, die in der „Partnerschaft für den Frieden“ eng mit der NATO verbunden ist, sorgt in der EU nicht für Begeisterung. So soll der Oberst sogar mindestens einmal dienstlich im NATO-Hauptquartier in Brüssel gewesen sein, erfuhr die „Krone“ aus Regierungskreisen. In der Koalition erwartet man sich auch deshalb einige unangenehme Fragen von anderen Regierungen.