Seilbahn auf Plabutsch: 7 Hektar Wald müssen weg

Im Nagl-Büro erinnert man aber daran, dass die Stadt auf dem Plabutsch 265.600 Quadratmeter Wald ankauft bzw. angekauft hat und dafür rund drei Millionen Euro in die Hand nimmt. Und: Im Grazer Stadtgebiet gebe es 3200 Hektar an Waldfläche, für die Trasse würden also bloß 0,09 Prozent des Bestandes weichen müssen - sofern man nur den Teil hernimmt, der auf Grazer Seite geschlägert würde.