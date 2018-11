„Suspira“: Tanzschule als mysteriöser Hexenzirkel

Die Farbpalette erinnert an Körperflüssigkeiten und dunkle Höhlen

Es ist der Kameraführung von Sayombhu Mukdeeprom zu verdanken, dass der Zuseher sich mit einer Reihe an Bildern konfrontiert sieht, die in ihrer Körperlichkeit fast schon erschreckend sind. Horror-Liebhaber sind es gewöhnt, mit Blut konfrontiert zu werden, aber in diesem Film sind es eindrückliche Stillleben von engen Treppenaufgängen und skeletthaften Wänden voller Spiegel, die an die Leinwand fesseln. Radiohead-Sänger Thom Yorke, der für die Musik zuständig war, lockt uns mit wunderschönen Tönen in die Welt dieser Ballettschule, nur um uns wieder aus dem Takt zu bringen und die Musik schrill und laut zu setzen, wenn wir es am wenigsten erwarten.