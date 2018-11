Djokovic für Kollegen Comeback-Mann des Jahres

Wie immer im Rahmen der ATP Finals in London werden auch diverse Auszeichnungen im Herren-Profitennis vergeben: Novak Djokovic, dem am Sonntag in der O2-Arena die Trophäe für die Nummer-1-Position per Jahresende übergeben wird, wurde von seinen Spielerkollegen zum Comeback-Mann des Jahres gewählt. Sein Coach Marian Vajda darf sich als Trainer des Jahres geehrt fühlen.