Große Beute in kleinem Markt

Wir wohnen gleich über dem Geschäftslokal. Trotzdem haben wir nichts von dem Einbruch bemerkt„, erzählt Anne-Marie Halper. Erst am frühen Morgen, als die Geschäftsfrau aufsperren wollte, bemerkte sie die fehlende Ware. Sie hielt genauer Nachschau und entdeckte an der Hinterseite des Kaufhauses, dass die Türe aufgebrochen worden war. “Die Täter haben Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro und Bargeld aus der Wechselgeldkasse mitgenommen„, so die Frau betroffen. Sie vermutet, dass die Kriminellen ihr Geschäft schon länger im Visier hatten und die Gegebenheiten genau kannten. “Sonst hätten sie nichts von der Hintertür gewusst, die ist eigentlich ganz versteckt", so Halper. Die Polizei konnte am Tatort einige Spuren sicherstellen und hofft so, den Tätern auf die Schliche zu kommen.