Superstar Marcel Hirscher trainierte am Dachstein

Den achten Weltcup-Gesamtsieg in Folge peilt Österreichs Skistar Marcel Hirscher an. Seine Vorbereitung auf die nächste Saison führte ihn in dieser Woche auf den Dachstein-Gletscher. Auch die Abfahrts- und Super-G-Spezialistinnen der Nationalmanschaft, allen voran die Steirerinnen Cornelia Hütter, Tamara Tippler und Nicole Schmidhofer, trainierten bis Mittwoch am Dach der Steiermark.