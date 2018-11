Tiroler (23) als Schnitzel-Gauner in Florida

Einbruch in der Lederhose: In der Küstenstadt Cape Coral im Westen des US-Bundesstaats Florida haben jetzt für einen 23-jährigen Tiroler die Handschellen geklickt, der nach einem feuchtfröhlichen Oktoberfest trotz längst vergangener Sperrstunde noch seinen Heißhunger auf Schnitzel stillen wollte: Er brach nach Ende der Festivitäten in ein beliebtes Schnitzel-Restaurant ein, wo er vom Sheriff geschnappt wurde.