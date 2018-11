600 Euro für eine Nacht im knallgelben Auto-Haus

Ein Fallbeispiel: Sucht ein Erwachsener ohne Kinder in Salzburg eine Unterkunft im Zeitraum von Freitag, 9. November bis Sonntag, 11. November, spuckt die Plattform innerhalb von Sekunden insgesamt 234 Angebote aus. Die Preise liegen zwischen 23 (ein „L5“-Haus beim Messezentrum) und 600 Euro pro Nacht. Bei dem Teuren handelt es sich um ein riesiges Haus in Form eines Autos in Obertrum mit vier Schlafzimmern, sechs Betten und drei Badezimmern!