Skifahrerin blieb nach Sturz bewusstlos liegen

Für die allermeisten Skifans hat die Skisaison 2018/19 noch gar nicht begonnen. Auf den Gletscherskigebieten in Tirol herrscht aber bereits reger Betrieb. So auch in Sölden. Dort kam am Montag eine 47-jährige Deutsche am Tiefenbachferner zu Sturz, nachdem sie kurz zuvor mit einem anderen Skifahrer kollidierte und diesem dabei über die Skier fuhr. Die Frau blieb zunächst regungslos liegen. „Nach etwa fünf Minuten erlangte die Deutsche schließlich wieder das Bewusstsein“, heißt es seitens der Polizei. Die deutsche musste nach der Erstversorgung mit Kopfverletzungen vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen werden. Der Holländer blieb beim Unfall unverletzt.