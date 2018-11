Lucky Luke reitet jetzt erstmals durch Europa!

Lucky Luke gehört seit jeher zu den großen Klassikern der Comicliteratur. Sein geistiger Vater und Schöpfer Morris zeichnete schon 1949 die erste Geschichte mit ihm in der Hauptrolle. Mr. Luke ist also im sogenannten „besten Alter“ - allerdings sieht er bedeutend jünger aus und fühlt sich auch so. Am Anfang seiner Laufbahn war er auch noch deutlich dünner und rauchte wie ein Schlot. Letzteres konnte er sich erfolgreich abgewöhnen und hat dafür 1992 sogar eine Auszeichnung einer internationalen Gesundheitsorganisation erhalten.