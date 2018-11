Frontalunfall mit leichten Blessuren überstanden

Es grenzt an ein kleines Wunder, dass dieser Unfall so glimpflich ausgegangen ist. Nachdem in Regau eine Innviertlerin (51) mit ihrem Wagen auf die falsche Fahrbahnseite geraten war, rammte sie frontal den Pkw eines 50-Jährigen aus Altmünster. Die Pkw sind Schrott, beide Insassen kamen leicht verletzt davon.