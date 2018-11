Radlerin mit Pkw angefahren: Unfall-Rowdy flüchtet

Eine 75-Jährige aus Freistadt war am Samstag um 9.45 Uhr in ihrer Heimatstadt mit ihrem Fahrrad aus der Fosenstraße in Richtung Schmiedgasse unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr „Freistadt Nord“ einfuhr, wurde sie plötzlich von einem dunklen Auto überholt. Der Wagen kollidierte mit der Radfahrerin, sodass diese stürzte. Der Lenker des Pkw fuhr aber ohne anzuhalten einfach in Richtung Stadtzentrum weiter.