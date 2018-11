Alkolenker verursacht folgenschweren Unfall

Die 23-jährige Feldkirchnerin war am Samstag um 23.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ossiacher Bundesstraße (B 94) von Feldkirchen kommend in Richtung St. Veit/Glan unterwegs. Bei der Abzweigung Friedlach, Gemeinde Glanegg, wollte sie nach links abbiegen und verminderte ihre Geschwindigkeit. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 23-jähriger Mann aus Feldkirchen, dürfte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und starker Alkoholisierung das Fahrzeug der 23-Jährigen übersehen haben und fuhr ihr hinten auf. Durch die Wucht des Anpralles wurde die Frau mit ihrem PKW rechts von der Fahrbahn geschleudert. Nach etwa 30 Metern prallte ihr Auto gegen eine Baum und kam dort zum Stillstand. Die Frau wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste von der Feuerwehr Feldkirchen mittels Bergeschere aus dem Unfallwrack befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 23-jährige Alkolenker wurde unbestimmten Grades verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ihm wurde aufgrund der starken Alkoholisierung der Führerschein abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Verletztenversorgung und der Fahrzeugbergung war die B 94 in beiden Richtungen gesperrt. Die Feuerwehren Glanegg, Maria Feicht und Feldkirchen standen mit sechs Fahrzeugen und 32 Mann im Einsatz. Der 23-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der BH Feldkirchen angezeigt.