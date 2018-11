Hard stürzt Krems von der Tabellenspitze

Die HSG Graz hat am Samstag in der zehnten Runde die Tabellenführung in der Handball-Herrenliga übernommen. Die Steirer besiegten SC Ferlach 31:29 und profitierten von einem Umfaller des bisherigen Spitzenreiters UHK Krems. Die Niederösterreicher verloren beim HC Hard nach einer enttäuschenden zweiten Hälfte mit 26:28.