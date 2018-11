U23-EM-Gold für Michaela Polleres

Michaela Polleres hat nach ihrem Sieg beim Judo-Grand-Prix in Cancun und zuletzt Rang drei beim Grand Slam in Abu Dhabi nachgelegt: Die 21-Jährige holte am Samstag bei den U23-Europameisterschaften in Györ in der Klasse bis 70 kg die Goldmedaille. Im Finale behielt Polleres nach nur 1:48 Minuten Kampfzeit gegen die Spanierin Sara Rodriguez mit Ippon die Oberhand.