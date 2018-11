Goldrichtige Entscheidung für „neue“ Mozart-Oper

So hörten wir diese Mozartkomposition mit den von Manfred Trojahn (69) neu geschaffenen und vertonten Rezitativtexten, die der überlieferten mozart’schen Tonlandschaft eine fremdartige, in die musikalische Romantik vordringende Würze verlieh. Das Premierenpublikum war begeistert, besonders über das unter Martin Braun glänzend disponierte Bruckner Orchester, dessen Soloklarinette an diesem Abend höchste Maßstäbe setzte.