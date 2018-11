Thiem: „Ein großartiger Kampf von uns beiden“

Tolle Stimmung

Die Unterstützung des Publikums freute Thiem ebenfalls. „Ich glaube, die Leute mögen mich hier, was natürlich mit Roland Garros zu tun hat, weil ich da immer gut spiele. Und es hat natürlich auch private Gründe, denke ich, das ist auch sicher“, meinte er lachend. Seine in Paris lebende Freundin Kiki Mladenovic war in der Halle anwesend. „Es war unglaublich, es war dritte Runde und die Halle war fast voll. Das hat extrem Spaß gemacht“, sagte der Niederösterreicher.