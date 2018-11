Alko-Lenker (27) verirrte sich nach Unfall im Wald

Spektakulärer Verkehrsunfall am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck! Ein 27-jähriger Tiroler verlor auf der Kranebitter Allee stadtauswärts die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und wurde letztlich gegen Bäume geschleudert. Nach dem Crash verließ der Lenker die Unfallstelle. Kurze Zeit später wurde er von einem Passanten in einem angrenzenden Wald völlig desorientiert aufgefunden. Ein Alko-Test verlief positiv!