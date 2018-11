Levi ausgetrickst - Südtirol wird Finnland!

Südtirol wird Finnland

Da die Österreicher aus reiner Willkür von den Levi-Gastgebern vom Training auf der Rennpiste in Finnland ausgesperrt wurden, greifen sie in die Trickkiste. Ab Sonntag kopieren sie im Südtiroler Schnalstal den Levi-Steilhang. Die Vorbereitungen für das dreitägige Camp laufen bereits. Und am 10. November startet dann das Trainingslager in Kabdalis/Schweden. Wo die Österreicher direkt neben der Trainingspiste in urigen Holzhütten wohnen werden.