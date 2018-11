„Tirol ist als Drehort einfach nur genial“

Kletterkurs absolviert

In der Filmreihe gründen die drei Hauptakteure gemeinsam eine Alpinschule. Sportliche Drehszenen wie Klettern, Gleitschirmfliegen oder Mountainbiken standen im Zillertal und im Alpbachtal somit an der Tagesordnung. „Wir haben uns so gut vorbereitet, wie wir konnten. Einige Wochen vor Drehbeginn haben wir in Deutschland etwa einen Kletterkurs absolviert. Das gab uns Sicherheit“, verdeutlicht Fritz.