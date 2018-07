Ein spannender Blick hinter die Film-Kulissen

Ausstrahlung am 1. und 8. November

Die Hauptdarsteller Johanna von Gutzeit, Daniel Gawlowski und Daniel Fritz - die in der Serie gemeinsam eine Alpinschule gründen und im Zuge dessen so einiges erleben - haben die Drehzeit in Tirol genossen. Ob sie einen guten Job gemacht haben, wird dann am 1. und 8. November um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.