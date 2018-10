Sturmtief Vaia riss Dach der Festung in die Tiefe

Der Innenhof der Festung Hohensalzburg gleicht einem Trümmerfeld. Holz vom Dachstuhl liegt quer verteilt, ein paar Reste hängen noch an den zerstörten Balken. Der Sturm „Vaia“ hat am Dienstag in der Früh gegen 6.30 Uhr mit voller Wucht das exponierte Wahrzeichen der Stadt Salzburg getroffen und auf der Südseite großflächig Dach abgedeckt. Im Dachstuhl steht Burg-Verwalter Bernhard Heil mit einem ungläubigen Blick auf die Umgebung. „Aber wir hatten dabei noch Glück im Unglück“, sagt Maximilian Brunner, Geschäftsführer der Salzburger Burgen und Schlösser. Denn zu der Uhrzeit befanden sich noch keine Arbeiter auf der Festung. So gab es glücklicherweise keine Verletzten. Hätte der Wind nur eine halbe Stunde später den Dachstuhl gehoben, hätte die Situation noch wesentlich gefährlicher werden können. Vorsicht war trotzdem geboten, denn schon während der Begehung wurde klar, dass weitere Teile zerstört werden könnten.