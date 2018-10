68 Cent zuviel verdient: Förderung gestrichen!

Sozial schwache Familien erhalten zum Schulstart in Schwechat 100 Euro pro Kind, das hat die Stadt im vergangenen Juni beschlossen - so weit, so gut. Im Fall einer sechsköpfigen Familie wiehert allerdings der Amtsschimmel. Weil das Haushaltseinkommen 68 Cent (!) über der Grenze lag, wurde die Förderung für deren zwei schulpflichtige Kinder nämlich kurzerhand gestrichen. Für Grünen-Stadtrat Simon Jahn ist das ein blanker Hohn: „Keine gute Idee darf an wenigen Cent scheitern. Erst recht nicht, wenn es um Bildung und Kinder geht. Wenn diese Gefahr trotzdem besteht, hat man Verantwortung zu zeigen.“