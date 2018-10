Die lustigsten Keksausstecher

Zimtsterne, Vanillekipferl, Linzer Augen, Nussecken und Nougatstangerln - fällt Ihnen etwas auf? Als Erstes vermutlich, dass es sich um typisch österreichisches Weihnachtsgebäck handelt. Aber sie haben noch eine Sache gemeinsam, nämlich ihre Benennung. Der jeweilige Name lässt auch auf die Form schließen.



Aber wer sagt, dass das die Pflicht ist? Wie wäre es denn stattdessen mit einem Peace-Zeichen, einem Einhorn oder Fuß? Überraschen Sie Ihre Familie und Freunde mit traditionellem Geschmack in einem neuen Look! Wir haben für Sie nach den originellsten Ausstechformen gesucht!