Nach Lokal-Einbrüchen in Reutte: Mann (19) in Haft

Zwei Einbruchsdiebstähle und einen Einbruchsversuch gestanden

Die eingeleitete Fahndung nach dem Täter unter Beteiligung eines Diensthundes verlief vorerst negativ. Nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Reutte konnte nunmehr aber ein 19-jähriger Pole ausgemittelt und festgenommen werden. Nach anfänglichem Leugnen war der Mann bei seiner Einvernahme geständig, in der Nacht zum Samstag in Reutte insgesamt zwei Einbruchsdiebstähle und einen Einbruchsversuch jeweils in Gastlokale, sowie den Diebstahl eines Mountainbikes verübt zu haben. Die Beute vergrub der 19-Jährige nach der Tat in einem Park in Reutte und konnte dort bei einer Nachschau von den Erhebungsbeamten aufgefunden und sichergestellt werden. Einen Teil des Geldes hatte der Beschuldigte noch in der Nacht für Zigaretten und alkoholische Getränke ausgegeben. Bei der Einvernahme war der 19-Jährige dann auch noch zu einem Einbruchsdiebstahl im April 2018, ebenfalls in ein Lokal in Reutte, und zu Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz geständig. Auch werden gegen den Beschuldigten noch weitere Ermittlungen nach dem Verbotsgesetz geführt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Beschuldigte nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.