Lauda-Neuigkeiten: Hamilton und Vettel begeistert

Lewis Hamilton freut sich ganz besonders über die „großartigen Nachrichten“ über den am Mittwoch in Wien aus dem Spital entlassenen Mercedes-Teamaufsichtsratschef Niki Lauda. „Ich bin super happy für ihn“, sagte der Formel-1-Spitzenreiter am Donnerstag im Fahrerlager des Großen Preises von Mexiko.