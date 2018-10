Was ein kleines Land ganz groß macht

„Österreich zeichnet aus, dass seine Menschen in Krisenzeiten zusammenstehen, um sich gegenseitig zu helfen. Unsere Vereins- und Freiwilligenstruktur ist einzigartig und daher wichtig zu erhalten“, sagt Nationalratspräsident Wolfgang Soboka (ÖVP). Ähnlich sieht das auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Es sind der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserem Land und der Fleiß der Leute, die Österreich so stark machen. Der freiwillige Einsatz und das soziale Engagement in den Städten und Gemeinden machen Österreich zu einem so lebenswerten Land.“