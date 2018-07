LG G7: Das vermutlich erste Smartphone mit Bass

Glasgehäuse macht Hülle fast zur Pflicht

Design und Verarbeitung entsprechen dem, was man auch bei anderen Smartphones dieser Preisklasse - vor allem bei Samsung - vorfindet. Das G7 steckt in einem Gehäuse aus Metallrahmen und Vorder- wie Rückseite aus Glas, was der Robustheit des gesamten Gerätes nicht unbedingt zuträglich ist und es an der Rückseite ausgesprochen anfällig für Fingerabdrücke macht. Gehäusesteifigkeit und die generelle Verarbeitungsqualität stimmen zwar, G7-Käufer werden aber in den meisten Fällen nicht umhinkommen, das Gerät in einer Hülle zu schützen.