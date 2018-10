EU-Kommission erteilt Italiens Budgetplan Abfuhr

Nächste Eskalationsstufe im Streit um den italienischen Haushaltsplan: Die EU-Kommission hat jetzt den Budgetentwurf Italiens für das kommende Jahr zurückgewiesen. Es ist das erste Mal, dass die Kommission im Voraus einen Haushaltsentwurf ablehnt. Die Regierung in Rom habe jetzt drei Wochen Zeit, um Brüssel einen neuen Plan vorzulegen, hieß es. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Hartwig Löger (beide ÖVP) hatten Italiens Budgetpläne mehrmals scharf kritisiert. In Italien selbst hatte Innenmister Matteo Salvini auch nur die kleinste Änderung bis zuletzt ausgeschlossen, am Dienstag signalisierte Premier Giuseppe Conte jedoch in einem Interview die Bereitschaft zu Kürzungen. Salvini hingegen reagierte trotzig: „Brüssel attackiert nicht eine Regierung, sondern ein Volk.“