Drei Zurückweisungen statt 100 pro Monat

Mit seinem „Masterplan“ hat Innenminister Horst Seehofer die deutsche Koalition im Sommer in arge Bedrängnis gebracht. Der CSU-Chef drohte mit einem Alleingang an der deutsch-österreichschen Grenze. Es ging um die Frage der sofortigen Abweisung von Asylwerbern, die mit einem Aufenthaltsverbot belegt sind bzw. nachweislich ihren ersten Asylantrag in einem anderen EU-Staat eingereicht haben. Seehofer begründete die letztlich eingeführte Wiedereinreisesperre mit rund 100 Fällen pro Monat, in denen diese Maßnahme notwendig sei. Nun liegen erste Zahlen vor: Tatsächlich sind es deutschen Medienberichten zufolge zwischen Mitte Juni und Mitte Oktober insgesamt 89 Migranten gewesen. Davon hatten nur drei bereits einen Asylantrag gestellt!