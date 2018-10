Türe zertrümmert, Scheiben zerstört

Lehrer und Schüler trauten ihren Augen nicht, als sie das Gebäude betreten wollten: Die mächtige Flügeltüre aus Sicherheitsglas war völlig zertrümmert. Die alarmierte Polizei begann sofort mit der Spurensicherung. „Die Täter hatten einen schweren Steher aus Metall, der als Absperrung dient, aus der Verankerung gerissen und damit auf das Tor eingeschlagen“, so ein Sprecher der Exekutive. In unmittelbarer Umgebung des Gymnasiums waren auch drei geparkte Pkw durch Fußtritte beschädigt worden, außerdem hatten die Kriminellen Seitenspiegel abgerissen. Bei einem der Autos war zudem eine Fensterscheibe mit einem Ziegelstein eingeworfen. Dabei waren auch der Tür- sowie der Fensterrahmen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.