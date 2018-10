SVP & Sozialisten im Sinkflug, Lega legt stark zu

Bei der Landtagswahl in Südtirol ist die SVP am Sonntag auf einen neuen Tiefstand gesunken. Die Regierungspartei von Landeshauptmann Arno Kompatscher erreichte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis nur noch 41,9 Prozent der Stimmen, was ein Minus von 3,8 Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl 2013 bedeutet. Stark zulegen konnte die rechtspopulistische Lega von Parteichef Matteo Salvini, die mit 11,1 Prozent (2013: 2,5 Prozent) auf dem dritten Platz landete. Massive Verluste gab es für die Freiheitlichen und Sozialdemokraten.