Besonnener Landesfürst kämpft um Wiederwahl

Am Sonntag geht es bei den Landtagswahlen im schönen Land an der Etsch um die Macht: Zur Unterstützung rückten prominente Unterstützer aus Wien und Rom in Südtirol an. Um die Gunst der Wähler rittern 14 Listen mit insgesamt 420 Kandidaten. Die Wahllokale haben seit 7 Uhr ihre Pforten geöffnet. Bis 21 Uhr können die rund 420.000 Wahlberechtigten in 495 Wahlsektionen der 116 Gemeinden ihre Stimme abgeben, danach beginnt die Auszählung.