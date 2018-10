Tausende Honduraner stürmen Grenze zu Mexiko

Massenexodus seit vergangenem Samstag

Der Massenexodus aus dem zentralamerikanischen Land hatte am vergangenen Samstag begonnen, als mehr als 2000 Honduraner einem Aufruf in den Online-Netzwerken folgten und in San Pedro Sula gen Norden aufbrachen. Ein Großaufgebot der guatemaltekischen Polizei versuchte zwar, die Honduraner aufzuhalten, aufgrund ihrer großen Zahl gelang es ihnen aber schließlich, das guatemaltekische Dorf Esquipulas zu erreichen und von dort aus in Gruppen in die Hauptstadt Guatemala-Stadt weiterzuziehen. In den vergangenen Tagen hatten sie sich dann an der Grenze zu Mexiko gesammelt. Immer mehr Landsleute waren zudem ihrem Beispiel gefolgt und hatten sich dem Exodus angeschlossen.