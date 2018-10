In diesen Fällen sagen wir Danke!

Receiver ging verloren: Kulanz

Der Receiver von Familie H. aus Tirol war defekt, ein Fernsehen beim abonnierten Bezahl-Fernsehen folglich leider nicht möglich. Also sandte Leserin Bärbel H. das kaputte Gerät zurück. Einen Beleg für die Rücksendung hatte sie nicht, und der Receiver kam nicht beim Unternehmen an. Deshalb sollte die Familie für das kaputte Gerät zahlen - was diese nicht tat. Es folgten Mahnungen, woraufhin uns die Leserin um Hilfe bat. Wir fragten also bei Sky nach: Und das Unternehmen zeigte sich letztlich sehr kundenfreundlich und buchte die Mahngebühren und die Kosten für das verloren gegangene Gerät aus.