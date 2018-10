Kein Weg zurück: Lend verliert 60 Arbeitsplätze

Donnerstagvormittag meldete sich nach der lapidaren Mitteilung vom Mittwoch, dass die Werke in Lend am 31. Dezember und die in Schwarzach im Juni 2019 zugesperrt werden, endlich die Firmenleitung zu Wort. Ein Geschäftsführer der MTX-Gruppe reiste an. Und er sprach davon, dass Grund und Boden für die Erweiterung in Salzburg einfach zu teuer seien. Deshalb siedelt das Werk nach Tschechien ab. Keine Finanzprobleme seien die Ursache, betonte er. Nichts als Ausflüchte, sagen Kritiker. Der Vorwurf steht im Raum, dass die Firma nur Know-how abziehen wollte.