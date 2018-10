Kein Start in Wien: Kyrgios beendet seine Saison!

Australiens Tennis-Star Nick Kyrgios hatte beim ATP-Turnier in Moskau schon im Einzel wegen einer Ellbogenverletzung im Achtelfinale w.o. gegeben, nun hat der Australier nicht nur für das Doppel, sondern gleich seine Saison beendet. Er wird damit auch in Wien nicht am Start sein. Die Folge: Der Vorarlberger Philipp Oswald und sein weißrussischer Partner Max Mirnyi stehen bereits im Endspiel in Moskau.